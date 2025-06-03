США закрыли две военные базы в Сирии

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США закрыли две базы в Сирии, еще одну передали под контроль курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) в рамках сокращения военного присутствия в стране. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели. Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты. Это включает Mission Support Site Green Village, которая была закрыта, и Mission Support Site Euphrates, переданную СДС. Американские войска также покинули третий, гораздо меньший форпост", - отмечает портал.