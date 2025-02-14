Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден: главные проблемы "европейского сада" - дезинформация, миграция и нежелание слушать оппонентов. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности с речью, он выразил обеспокоенность состоянием свободы слова в Европе, отчитал "европейский сад" за цензуру, признав, что дезинформация шла в том числе и от прежней американской администрации. Вэнс также указал на главную угрозу Европе, которая исходит изнутри.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит по поводу Европы, - это не Россия, не Китай, не любой другой внешний деятель. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США", - заявил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США объяснил "демократичным" европейцам, что если Европа боится собственных избирателей, то в таком состоянии она бесполезна для США.

Он также отметил, что выборы в Румынии были отменены на основе "хлипких подозрений", восторги по поводу этого и призывы к отмене выборов в других странах шокируют американцев.

"Румыния отменила результаты президентских выборов, опираясь на необоснованные подозрения разведывательного агентства и огромное давление со стороны своих континентальных соседей. Насколько я понимаю, утверждалось, что российская дезинформация повлияла на выборы. Но если вашу демократию можно разрушить с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Джей Ди Вэнс.

Вокруг Украины на конференции разгораются споры. В "европейском саду" опасаются полного ухода США из Европы и коллапса послевоенной системы безопасности, ведь, по данным Bloomberg, США даже не уведомили европейских союзников о предстоящем телефонном разговоре Трампа с Путиным. Однако глава евродипломатии не теряет надежд отыскать свой стул за столом переговоров.

На вопрос, будут ли европейские политики за столом переговоров, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Совершенно точно! Потому что Украина нуждается в справедливом и прочном мире. И это будет возможно только при участии ЕС в поддержку Украины. Другой компонент - это процесс вступления Украины в Европейский союз. Предварительные условия - это прочный длительный мир, поэтому ответ очевиден".

Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, отметил, что пока не определено, как именно будут проходить переговоры и каковы будут результаты. Однако уже сейчас он полагает, что в ЕС "не смогут и не должны просто сидеть сложа руки", и обвиняет Дональда Трампа.