Страны Балтии, Финляндия и Польша намерены использовать БПЛА на границе
Автор:Редакция news.by
Страны Балтии, Финляндия и Польша хотят использовать дроны для контроля на границе, письмо уже направили в Европейскую комиссию.
Ключевой пункт в обращении - финансирование, ведь страны рассчитывают исключительно на средства Евросоюза.
Стена дронов якобы будет использоваться для защиты границ от провокаций со стороны недружественных стран и предотвращения контрабанды.
При этом, как заявили в финском МВД, нынешних барьеров и систем наблюдения недостаточно, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить несанкционированное пересечение рубежей.