Страны Балтии, Финляндия и Польша намерены использовать БПЛА на границе

Страны Балтии, Финляндия и Польша хотят использовать дроны для контроля на границе, письмо уже направили в Европейскую комиссию.

Ключевой пункт в обращении - финансирование, ведь страны рассчитывают исключительно на средства Евросоюза.

Стена дронов якобы будет использоваться для защиты границ от провокаций со стороны недружественных стран и предотвращения контрабанды.