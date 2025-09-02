Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Страны Балтии, Финляндия и Польша намерены использовать БПЛА на границе

Страны Балтии, Финляндия и Польша хотят использовать дроны для контроля на границе, письмо уже направили в Европейскую комиссию.

Ключевой пункт в обращении - финансирование, ведь страны рассчитывают исключительно на средства Евросоюза.

Стена дронов якобы будет использоваться для защиты границ от провокаций со стороны недружественных стран и предотвращения контрабанды.

При этом, как заявили в финском МВД, нынешних барьеров и систем наблюдения недостаточно, чтобы вовремя обнаружить и предотвратить несанкционированное пересечение рубежей.

ЛатвияЛитваЭстонияФинляндияПольшаграницаБПЛА