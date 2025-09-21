Зима близко, и об этом уже задумалась Прибалтика. Эксперты уверены, что регион будет мерзнуть из-за отсутствия газа.

Данные профильных ресурсов показывают, что ключевое региональное хранилище Латвии заполнено лишь на 53 %. Одной из причин такого бедственного положения Латвии и других стран Балтии оказалась Украина.

Выяснилось, что Киев фактически "крадет" газ из-под носа у прибалтов, точнее, активно перекупает его у Польши.