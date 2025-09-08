3.70 BYN
Страны БРИКС будут поддерживать взаимодействие по украинскому вопросу
Автор:Редакция news.by
Страны БРИКС договорились поддерживать взаимодействие по украинскому вопросу. 8 сентября в формате видеоконференции состоялся внеочередной саммит. Онлайн-переговоры длились полтора часа.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул необходимость поиска "реалистичного решения" для конфликта в Украине, которое должно учитывать законные интересы всех сторон, а также призвал положить конец военным действиям на палестинских территориях.
Председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на растущие вызовы мировой экономики и последствия односторонних действий стран. Стороны обсудили активизацию экономического партнерства в ответ на пошлины и санкции США.