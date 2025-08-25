3.69 BYN
Страны - члены ОИС осудили отказ Израиля вводить режим прекращения огня в Газе
Страны - члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) будут работать над тем, чтобы приостановить членство Израиля в ООН. Об этом заявили главы МИД государств ОИС по итогам встречи в саудовской Джидде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Страны - члены ОИС изучат, может ли Израиль оставаться членом ООН на фоне его неоднократных нарушений резолюций организации и условий членства в ней, а также будут координировать усилия по приостановке участия еврейского государства в деятельности ООН", - говорится в итоговой декларации министров, опубликованной на официальном сайте организации.
В документе также говорится, что страны осуждают отказ Израиля вводить режим прекращения огня в Газе. В итоговом заявлении отмечается, что "главы МИД требуют немедленного прекращения всех военных операций в Газе и полного снятия блокады с сектора без предварительных условий, чтобы обеспечить беспрепятственный ввоз в анклав гуманитарной помощи".