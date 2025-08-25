Страны - члены ОИС осудили отказ Израиля вводить режим прекращения огня в Газе

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42681dbb-d261-4565-89b5-9cbdbd973ae0/conversions/d1b7f89f-0dd1-4cfb-af71-a65da0ea5d30-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42681dbb-d261-4565-89b5-9cbdbd973ae0/conversions/d1b7f89f-0dd1-4cfb-af71-a65da0ea5d30-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42681dbb-d261-4565-89b5-9cbdbd973ae0/conversions/d1b7f89f-0dd1-4cfb-af71-a65da0ea5d30-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42681dbb-d261-4565-89b5-9cbdbd973ae0/conversions/d1b7f89f-0dd1-4cfb-af71-a65da0ea5d30-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Страны - члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) будут работать над тем, чтобы приостановить членство Израиля в ООН. Об этом заявили главы МИД государств ОИС по итогам встречи в саудовской Джидде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Страны - члены ОИС изучат, может ли Израиль оставаться членом ООН на фоне его неоднократных нарушений резолюций организации и условий членства в ней, а также будут координировать усилия по приостановке участия еврейского государства в деятельности ООН", - говорится в итоговой декларации министров, опубликованной на официальном сайте организации.