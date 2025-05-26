3.76 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
Страны Запада сняли ограничения на дальнобойность оружия для Украины
Германия сняла ограничения на дальнобойность оружия для Украины. Аналогично поступили Великобритания, Франция и США. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он пояснил, что Украина теперь может наносить удары по военным позициям на территории России, и заявил, что теперь дело за тем, чтобы обеспечить Киеву поставки данного оружия.
Фридрих Мерц:
"Больше не существует никаких ограничений по дальности оружия, поставленного Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев - тоже нет".
В данный момент на балансе Германии около 600 ракет "Таурус". Пока неясно, в каком виде их поставят Украине, однако если ФРГ не ограничит им характеристики, то под прицелом окажутся не только приграничные города России.
Делая громкие заявления, Мерц пытается усилить собственную роль в переговорном процессе. Так, журнал "Шпигель" сообщает, что 28 мая Зеленский приедет в Берлин для обсуждения с немецким канцлером переговоры с Россией. Хотя тот ни словом, ни делом не участвовал в налаживании контактов Москвы и Киева.