Страны Запада сняли ограничения на дальнобойность оружия для Украины

Германия сняла ограничения на дальнобойность оружия для Украины. Аналогично поступили Великобритания, Франция и США. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он пояснил, что Украина теперь может наносить удары по военным позициям на территории России, и заявил, что теперь дело за тем, чтобы обеспечить Киеву поставки данного оружия.

Фридрих Мерц:

"Больше не существует никаких ограничений по дальности оружия, поставленного Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев - тоже нет".

В данный момент на балансе Германии около 600 ракет "Таурус". Пока неясно, в каком виде их поставят Украине, однако если ФРГ не ограничит им характеристики, то под прицелом окажутся не только приграничные города России.