Стычками с полицией завершился антимиграционный митинг в Лондоне
Автор:Редакция news.by
Рекордное количество участников собрал антимиграционный митинг в Лондоне - по данным полиции, вышло до 150 тыс. человек.
Протестующие несли национальные флаги, произносили лозунги за Англию, призывали остановить нелегальную миграцию, скандировали имя убитого американского активиста Чарли Кирка.
Лондонская полиция мобилизовала более 1,5 тыс. силовиков, которые попытались оттеснить толпу. Задержаны 25 человек, в ходе стычек пострадали 26 полицейских.
В митинге поучаствовал американский миллиардер Илон Маск, выступив по видеосвязи. Он призвал распустить британский парламент и немедленно провести досрочные выборы. Параллельно собрался небольшой контрпротест против ограничения миграции. На него вышли около 5 тыс. человек.