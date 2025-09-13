Стычками с полицией завершился антимиграционный митинг в Лондоне

Рекордное количество участников собрал антимиграционный митинг в Лондоне - по данным полиции, вышло до 150 тыс. человек.

Лондонская полиция мобилизовала более 1,5 тыс. силовиков, которые попытались оттеснить толпу. Задержаны 25 человек, в ходе стычек пострадали 26 полицейских.

В митинге поучаствовал американский миллиардер Илон Маск, выступив по видеосвязи. Он призвал распустить британский парламент и немедленно провести досрочные выборы. Параллельно собрался небольшой контрпротест против ограничения миграции. На него вышли около 5 тыс. человек.