Суд ЕС оштрафовал Польшу на сумму более 8 млн евро

Варшава ни с кем не умеет жить в мире. Суд Европейского союза выписал Польше штраф на сумму более 8 млн евро за опоздание с внедрением директивы ЕС об авторских правах на едином цифровом рынке.

Все страны союза получили четкий дедлайн до 2021 года, чтобы привести свои законы в порядок. Но Польша решила тянуть до последнего, пытаясь даже судиться с Брюсселем. Но в итоге страна попыталась оправдаться, используя COVID-19.