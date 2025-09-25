Суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в сговоре

Парижский суд вынес обвинительный приговор Николя Саркози по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Суд признал Саркози виновным в преступном сговоре", - говорится в материале.

В то же время экс-президент был оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции, передаёт BFMTV.

Суд также признал виновными еще несколько фигурантов этого дела, в том числе главу администрации Саркози Клода Геана, бизнесмена Александра Джури, и политика Бриса Ортефе, сообщает телеканал. Последний в разные периоды при Саркози возглавлял министерство труда и МВД.

Отмечается, что еще трое обвиняемых были оправданы, среди них депутат Эрик Верт.

Саркози обвиняли в незаконном финансировании избирательной кампании, пассивной коррупции, присвоении государственных средств и преступном сговоре.

Обвинение по данному делу запросило для экс-президента семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тыс. евро.

Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 млн евро.

По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.

В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств.