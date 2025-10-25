3.67 BYN
Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при участии Дональда Трампа
Автор:Редакция news.by
Таиланд и Камбоджа заключили мирное соглашение на саммите АСЕАН в Малайзии при участии Дональда Трампа.
В его присутствии была подписана декларация с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае. Обе страны договорились прекратить столкновения, кроме этого будут освобождены 18 военнопленных Камбоджи. Малайзия направит своих наблюдателей для контроля за прекращением огня.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей возник в связи с планами Пномпеня построить туробъекты и расширить военную инфраструктуру на спорных территориях. Бои шли в период с 24 по 29 июля и закончились прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии.