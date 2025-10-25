Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при участии Дональда Трампа

Таиланд и Камбоджа заключили мирное соглашение на саммите АСЕАН в Малайзии при участии Дональда Трампа.

В его присутствии была подписана декларация с целью урегулирования конфликта, начавшегося в мае. Обе страны договорились прекратить столкновения, кроме этого будут освобождены 18 военнопленных Камбоджи. Малайзия направит своих наблюдателей для контроля за прекращением огня.