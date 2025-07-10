Тайфуны, наводнения, аномальная жара - природные катаклизмы все чаще происходят во всем мире

Тайфун перемещается с Тайваня на материковый Китай. В Непале муссонные дожди вызвали наводнение. Аномальная жара стоит практически во всей Западной Европе

Природные катаклизмы наблюдаются по всему миру. Тайфун "Данас" перемещается с Тайваня на материковый Китай. На острове он оставил разруху и наводнение, сообщается минимум о 2 погибших и 600 пострадавших. "Данас" сопровождается штормовыми ветрами и проливными дождями, 3,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Власти Непала сообщают о 9 погибших. Муссонные дожди спровоцировали там серьезное наводнение. Десятки спасателей обследовали берега реки Бхотекоши в поисках 19 пропавших без вести. Известно о 55 спасенных. Наводнение разрушило мост Дружбы между Непалом и Китаем, из-за чего торговля между странами по этому маршруту приостановлена.

Аномальная жара стоит практически во всей Западной Европе. В Греции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Огонь распространяется сильным ветром и охватывает все новые территории. Горят не только леса, но и сельскохозяйственные угодья.