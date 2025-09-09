3.69 BYN
Тегеран предложил БРИКС создать единый механизм по борьбе с санкциями
Автор:Редакция news.by
Тегеран инициировал создание в рамках БРИКС единого механизма по борьбе с односторонними санкциями, сообщает администрация президента Ирана. На этом страна настаивала в ходе онлайн-саммита, который прошел 8 сентября по инициативе Бразилии в связи с наложенными на эту страну американскими ограничениями.
Официальный Тегеран отмечает: проблема противоречащих международному праву рестрикций является насущной сразу для нескольких стран БРИКС. Борьба с такими санкциями могла бы стать важным этапом в реформировании глобальных экономических механизмов, уверены власти Ирана.
В Тегеране считают, что в рамках борьбы с несправедливым политико-экономическим давлением подлежат трансформации также структуры МВФ и Всемирного банка.