Тегеран предложил БРИКС создать единый механизм по борьбе с санкциями

Тегеран инициировал создание в рамках БРИКС единого механизма по борьбе с односторонними санкциями, сообщает администрация президента Ирана. На этом страна настаивала в ходе онлайн-саммита, который прошел 8 сентября по инициативе Бразилии в связи с наложенными на эту страну американскими ограничениями.