The Guardian: Украина стала одной из самых заминированных стран мира

Украина стала одной из самых заминированных стран мира - пишет The Guardian.

К июню 2025 года площадь с минами составляет 139 тысяч квадратных километров - это примерно четверть от всей площади Украины. В опасных районах и поблизости от них живут более 6 млн человек.

Передвигаться по дорогам, в парках и лесах нельзя, а поля не могут использоваться и должны быть заброшены. Кроме мин здесь большое количество неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат и минометов.