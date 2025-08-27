3.69 BYN
The Guardian: Украина стала одной из самых заминированных стран мира
Автор:Редакция news.by
Украина стала одной из самых заминированных стран мира - пишет The Guardian.
К июню 2025 года площадь с минами составляет 139 тысяч квадратных километров - это примерно четверть от всей площади Украины. В опасных районах и поблизости от них живут более 6 млн человек.
Передвигаться по дорогам, в парках и лесах нельзя, а поля не могут использоваться и должны быть заброшены. Кроме мин здесь большое количество неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат и минометов.
Особенно сильно пострадали сельскохозяйственные земли в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.