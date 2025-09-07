3.70 BYN
The Telegraph: Великобритания переселяет мигрантов из гостиниц в казармы бывших военных баз
Автор:Редакция news.by
Великобритания пересматривает миграционную политику. Страна готовится переселить тысячи нелегальных мигрантов из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз недалеко от Лондона, сообщает The Telegraph.
Мера направлена на сокращение расходов - содержание просителей убежища, по сведениям The Times, обходится британским налогоплательщикам в более чем 5 млрд долларов в год.
На фоне масштабных акций протестов правительство Соединенного Королевства пообещало полностью отказаться от размещения мигрантов в отелях к 2029 году.