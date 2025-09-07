The Telegraph: Великобритания переселяет мигрантов из гостиниц в казармы бывших военных баз

Великобритания пересматривает миграционную политику. Страна готовится переселить тысячи нелегальных мигрантов из гостиниц в казармы на территории бывших военных баз недалеко от Лондона, сообщает The Telegraph.

Мера направлена на сокращение расходов - содержание просителей убежища, по сведениям The Times, обходится британским налогоплательщикам в более чем 5 млрд долларов в год.