3.72 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
The Washington Post: США создаст мобильные группы Нацгвардии для подавления протестов
The Washington Post (WP) пишет, что Администрация Трампа готовит спецподразделение Национальной гвардии для оперативного реагирования на массовые беспорядки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что в новое формирование войдут около 600 военнослужащих Нацгвардии США, готовых передислоцироваться в любую точку страны всего за час. Военные будут разделены на две группы по 300 человек и размещены на базах в штатах Алабама и Аризона.
Как отмечает газета, создание сил быстрого реагирования может обойтись бюджету США в сотни миллионов долларов. Известно, что сформировать подразделение станет возможным не ранее сентября 2026 года.
Накануне Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Нацгвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Американский лидер отметил, что столичная полиция будет переведена "под прямое федеральное управление". Трамп также допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в американской столице могут быть привлечены военные.
Ранее президент США неоднократно заявлял, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", а молодые люди 14-16 лет "грабят, калечат и стреляют в невинных граждан, зная, что им за это ничего не будет". Трамп также обещал "освободить Вашингтон от преступности, грязи и жестокости".