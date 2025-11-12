3.67 BYN
Тищенко: Цель ЕС - не закончить войну в Украине, а поддержать конвейер, с которого им "текут" деньги
Политика активной милитаризации, проводимая Польшей и другими странами Европейского союза, является в большей степени бутафорией и коррупционной схемой для освоения денежных потоков, нежели реальным укреплением обороноспособности. Такое мнение в программе "Актуальное интервью" высказал эксперт по национальной безопасности, официальный представитель РОО "Белая Русь" Александр Тищенко.
Недавний скандал в Польше, где на свалке вблизи военной базы были обнаружены сотни секретных документов с информацией о солдатах, военных складах и бомбоубежищах, стал ярким примером несоответствия громких заявлений и реального положения в европейских странах.
Александр Тищенко подчеркнул, что такое отношение к секретным документам является преступным, поскольку их уничтожение - это строго регламентированный процесс: "То, что они валялись на свалке, говорит о том, что польской армии действительно бардак. Инциденты в частях и на границе говорят о том, что там напрочь отсутствует дисциплина".
На этом фоне заявления премьер-министра Дональда Туска о стремлении создать "первую армию Европы" и единолично отражать "российскую угрозу" выглядят не более чем хорошей декорацией.
Эксперт также подверг критике инициативу Польши по созданию так называемой "стены дронов" на границе с Беларусью и Россией, которую активно поддержал глава польского МИДа Радослав Сикорский.
Многие восприняли эту идею как очередную схему для обогащения, поскольку механизмы ее реализации непонятны, несмотря на готовность ЕС выделить на проект миллионы и миллиарды евро.
Эксперт по национальной безопасности видит в этом знакомую схему: "Сначала был инцидент с дронами, якобы российскими. Нагнали страху, а потом приняли решение строить стену дронов. Логика понятна - испугать, и за этот страх заставить платить". Эффективность таких проектов, по мнению Александра Тищенко, сомнительна, что показывает пример пограничной стены, которая "визуально есть, но не работает".
Александр Тищенко заявил, что война в Украине стала для европейских политиков своего рода откровением, но не в плане геополитики, а в плане коррупционных возможностей.
Он назвал Украину "прототипом, на котором потренировались зарабатывать большие деньги за счет милитаризации и войны". После этого, по его словам, "европейские коллеги быстренько подтянулись, создали свои схемы и логистику". И их главная цель, считает Александр Тищенко, - "не закончить войну, а поддержать конвейер, с которого валятся пачки денег".
Лидеры ЕС выстроили идеальную, по их мнению, экономическую модель. Ее суть заключается в том, чтобы в течение нескольких лет зарабатывать на милитаризации Украины, поставляя ей оружие, а затем перейти к следующему прибыльному этапу - кредитованию восстановления разрушенных городов и инфраструктуры.
Александр Тищенко привел конкретные расчеты: "Оружие, допустим, на миллиард долларов, одни заработали, вторые потратили. Дальше, после войны будет происходить утилизация военной техники, это еще плюс 3 млрд. В три раза утилизация военной техники дороже милитаризации страны, то есть, получается, прибыль в 300 %".
"А если идет война, то разрушения неизбежны, поэтому сумма восстановления, утилизации и всего прочего увеличивается в 10 раз. Получается, 1000 %. Это идеальная схема, как получить 1000 % прибыли", - резюмировал он.
Таким образом, заключил Александр Тищенко, война в Украине стала для Запада способом сэкономить на утилизации старого советского и натовского оружия, которое должно было быть утилизировано за их собственный счет. "В странах Балтии тоже не нашли средств, чтобы утилизировать мины, поэтому единственный вариант - закопать их в землю вдоль своей границы и передать остальное Украине", - сказал эксперт.
По его мнению, европейские политики, говоря о подготовке к войне, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы продолжать на ней зарабатывать.