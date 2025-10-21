Торнадо прошел недалеко от Парижа: один человек погиб, еще 9 пострадали

Торнадо обрушился на французский департамент Валь-д'Уаз, расположенный недалеко от Парижа, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения, сообщает телеканал BFMTV.

По данным местных властей, погибшим оказался 23-летний сотрудник строительной компании. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще пятеро - в тяжелом.

В городе Эрмон, а также в Обонне, Андийи, Монморанси и Франконвиле были задействованы 80 пожарных, 50 полицейских и 20 сотрудников скорой медицинской помощи. Зарегистрировано более 700 вызовов.