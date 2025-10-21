Военный эксперт Коновалов: Переговоры Трампа и Зеленского внесли ясность в вопрос Tomahawks

"Зеленский, когда ехал на переговоры, вряд ли мог на что-то рассчитывать, это было понятно. Просто на самом деле эти переговоры внесли ясность в один вопрос, безусловный. Вопрос о Tomahawks. Потому что это касалось скорее даже не России, а прежде всего Европы, которая была в панике, что эти ракеты могут быть переданы. Это не то что заявление европейских лидеров о том, что Украина может стрелять чем угодно и так далеко, как ей нужно. На самом деле нет. В Европе действительно была серьезная ситуация, достаточно критическая. Многие политики предрекали серьезную конфронтацию и повышение эскалации. Это произошло после разговора Трампа с Президентом Беларуси, но тем не менее, он это все понимал и ранее, он просто вел игру. Когда ему понадобилось, когда он понял, что игра с Tomahawks в общем больше непродуктивна для него, он решил эту историю закончить в своем стиле, просто сказав, что Tomahawks нужны Соединенным Штатам".