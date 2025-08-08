Трамп анонсировал подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном 8 августа. При его заключении США получат эксклюзивные права на развитие стратегического транспортного коридора на Южном Кавказе.



Под американское управление перейдет стратегически важный транзитный коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, пишет Reuters. Назвать его планируют "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания".



Дорога будет проходить через армянскую территорию и откроет прямую сухопутную связь Азербайджана с Турцией. Через контроль над транзитными маршрутами Вашингтон получит рычаги влияния на транспортные и экономические связи в стратегически важном регионе Южного Кавказа.