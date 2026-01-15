Трамп: Мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев

Мирное соглашение по Украине тормозит не Москва, а Киев. Об этом агентству Reuters заявил Трамп. По его словам, Президент России готов завершить конфликт, в то время как Киев в этом вопросе "более сдержан".



Reuters напоминает, что Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев по Конституции не имеет права отказываться от своей территории. Кроме того, американский лидер не исключает встречи с Зеленским на экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.



Также Трамп заявил, что ему неизвестно о возможной будущей поездке спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, о чем ранее сообщал Bloomberg.