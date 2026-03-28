Трамп может серьезно реформировать НАТО

Месть за неучастие в войне в Иране уже вскоре может постигнуть НАТО. Как сообщает Telegraf, Дональд Трамп рассматривает возможность лишить страны альянса, не доводящие военные расходы до 5 % ВВП, права пользоваться 5-й статьей устава альянса. По данным издания, такие союзники также могут лишиться права участвовать в принятии решений о расширении совместных миссий блока.