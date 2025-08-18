3.71 BYN
Трамп на встрече с Зеленским заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине
Автор:Редакция news.by
Президент Дональд Трамп заявил, что уверен в желании президента России Владимир Путина закончить конфликт на Украине, пишет ТАСС.
"Я верю, что [президент РФ] Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме.