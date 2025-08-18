Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп на встрече с Зеленским заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине

Президент Дональд Трамп заявил, что уверен в желании президента России Владимир Путина закончить конфликт на Украине, пишет ТАСС.

"Я верю, что [президент РФ] Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Дональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленскийпереговоры