Трамп о Зеленском: Он лучший торгаш в мире, намного лучше меня

Владимир Зеленский "лучший торгаш в мире", так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллионами долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Я думаю, он лучший торгаш в мире, намного лучше меня", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, Зеленский каждый раз уезжал из США с 100 млн долларов. Но в свой последний визит он смог получить только 60 млн долларов. Конгресс в свою очередь выражает недовольство, поскольку не понимает, на что ушли все деньги.