Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля новых пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Об этом сообщает BBC.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп написал, что в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будут "взиматься пошлины в размере 10 %" на все без исключения товары, отправляемые в США.

По его словам, они будут действовать до "тех пор, пока не будет заключена сделка о полной и безоговорочной покупке Гренландии" Соединенными Штатами.

Американский лидер также добавил, что с 1 июня эта ставка будет увеличена до 25 %.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.