Трамп похвалил себя за мир между Таиландом и Камбоджей

Трамп заявил, что любит останавливать войны. Напомним, глава Белого дома, будучи на саммите АСЕАН, стал посредником в заключении мирного договора между Таиландом и Камбоджей. Конфликт, начавшийся в мае, завершился подписанием декларации об урегулировании отношений при личном участии президента США.

На пресс-конференции Трамп не скрывал гордости, назвал себя мастером "мирных сделок" и подчеркнул, что ему "понравилось это делать". А также выразил готовность взяться за следующий вызов - снять напряженность между Пакистаном и Афганистаном.