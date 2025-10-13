Трамп пообещал заняться Украиной после решения конфликта в секторе Газа

Трамп пообещал заняться разрешением конфликта в Украине. О своих приоритетах на международной арене он сказал в Кнессете после заявления о завершении конфликта в Газе и планах уладить напряженность между Пакистаном и Афганистаном. Глава Белого дома поручил спецпосланнику по Ближнему Востоку Уиткоффу сконцентрироваться на украинском вопросе.

"Мне этот конфликт достался по наследству, он бушевал, и я думал, что его будет легко уладить. Я думал, что это будет намного проще, чем то, что мы только что очень успешно сделали с Израилем и многими другими странами", - констатировал американский президент.