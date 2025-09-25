Трамп призвал провести расследование, заявив о "тройном саботаже" в штаб-квартире ООН

Президент США Дональд Трамп призвал к расследованию, утверждая, что он стал жертвой "тройного саботажа" во время визита в Генеральную Ассамблею ООН (ГА ООН). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

В сообщении, опубликованном на платформе Truth Social, Трамп заявил, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стал свидетелем "трех зловещих событий", включая внезапную остановку эскалатора, на котором находились он и первая леди США Мелания Трамп.

Трамп выразил мнение, что инцидент не был совпадением. "Те, кто это сделал, должны быть арестованы", - сказал он. Американский лидер призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование, заявив, что Секретная служба США изучает этот вопрос.

Также президент США пожаловался на неисправный телесуфлер, который, по его словам, не работал в течение 15 минут. Кроме того, Трамп заявил, что во время его выступления в зале ООН был отключен звук, и его можно было услышать только через переводчиков.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свете сообщений о саботаже заявила, что, если кто-то намеренно остановил эскалатор, его следует "уволить и немедленно провести расследование".

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предположил, что видеооператор из делегации США случайно остановил эскалатор, включив механизм безопасности.