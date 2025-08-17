3.72 BYN
Трамп проводит в Вашингтоне "большую чистку" - американцы недовольны
В США американцы требуют от президента Дональда Трампа изменения политики в отношении мигрантов. Там вновь проходят манифестации.
Либеральные активисты возмущены и тем, что столица страны фактически переведена в военное положение. Туда введена для борьбы с преступностью Национальная гвардия. В ближайшие дни прибудут еще 400 нацгвардейцев из Западной Вирджинии.
Трамп на днях высказал свое возмущение тем фактом, что в Вашингтоне совершается больше убийств и ограблений, чем в самых опасных городах Южной Америки.
На днях одного из чиновников вышвырнули из собственной машины чуть ли не у самого Белого дома. Также по распоряжению Трампа началось выселение из столицы бездомных. Митингующие считают все это нарушением гражданских прав простого американца.