Трамп собирается позвонить Путину после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

"Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч... он (президент РФ Владимир Путин - ред.) ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – сказал президент США

