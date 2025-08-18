3.71 BYN
Трамп собирается позвонить Путину после переговоров с Зеленским и лидерами ЕС
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встреч в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран позвонит президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости.
"Мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч... он (президент РФ Владимир Путин - ред.) ожидает моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – сказал президент США