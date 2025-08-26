Трамп вновь заявил о намерении "посадить за один стол" Путина и Зеленского

Трамп вновь заявил о намерении "посадить за один стол" президентов России и Украины. И во время заседания кабинета министров глава Белого дома отметил, если ход переговоров его не удовлетворит, он готов прибегнуть к политике санкций.

"Я хочу, чтобы это прекратилось. И это будет не мировая война, а экономическая война, и она будет плохой. И это будет плохо для России. А я этого не хочу. Но мне также нужно учитывать, что не все так однозначно. Зеленский ведь тоже не совсем невиновен, понимаете? Для танго нужны двое".