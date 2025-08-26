3.69 BYN
Трамп вновь заявил о намерении "посадить за один стол" Путина и Зеленского
Трамп вновь заявил о намерении "посадить за один стол" президентов России и Украины. И во время заседания кабинета министров глава Белого дома отметил, если ход переговоров его не удовлетворит, он готов прибегнуть к политике санкций.
Дональд Трамп, президент США:
"Я хочу, чтобы это прекратилось. И это будет не мировая война, а экономическая война, и она будет плохой. И это будет плохо для России. А я этого не хочу. Но мне также нужно учитывать, что не все так однозначно. Зеленский ведь тоже не совсем невиновен, понимаете? Для танго нужны двое".
Трамп также уточнил, хоть у него на данный момент "нормальные" отношения с Зеленским, они все же изменились, США больше не вкладываются в Украину финансово. Все военное оборудование, которое отправляется Киеву, оплачивает НАТО.
Фото ТАСС