Трамп vs Зеленский, или Как словесная дуэль показала, кто чего стоит

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Буря и натиск - так можно назвать стратегию Трампа, который решил избавиться от Зеленского, ставшего, похоже, главным препятствием для американских попыток прекратить боевые действия.

Между Киевом и Вашингтоном не то что пробежал холодок, а всего за неделю умудрились рассориться настолько, что Зеленский, по словам Трампа, уже "диктатор без выборов". Высокие чиновники из-за океана открыто говорят Киеву, что, мол, не стоит хамить и вообще не надо так с нами. Деятели команды Make America Great Again запускают новое шоу "Зеленский, ты уволен", и даже отдельные европейские СМИ активно выпроваживают бывшего комика из страны, подсказывая, куда ему лучше сбежать.

Силы, обращенной против Зеленского, явно достаточно не только чтобы его сместить, но и чтобы о нем не осталось в учебниках истории ни одного доброго упоминания. Похвал он, вероятно, и без того вряд ли заслужил, но западные газеты последних лет создали настоящий культ этого деятеля - теперь, наверное, начнут чистить архивы, как завещал Джордж Оруэлл.

Трамп повел на мировую

Говорят, у ненависти Трампа к Зеленскому очень давняя история. Украинец когда-то отказал американскому президенту в сборе компромата на Байдена, а потом доложил о попытках такой компромат собрать соратникам того же самого Байдена. Это позволило демократам Конгресса затеять импичмент. Трампа в отставку тогда не отправили, но нервы потрепали изрядно. После этого случилось многое, и в частности Зеленский поучаствовал в предвыборной кампании Байдена, посетив оружейный завод в Пенсильвании и похвалив тогдашнего президента. В общем, к настоящему моменту ненависть Трампа прошла проверку временем, закалилась и обрела прочность стали. Можно представить себе, с каким удовольствием американец назвал Зеленского клоуном.

Дональд Трамп, президент США:

"Умеренно успешный комик президент Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая не должна была начаться и не началась бы, будь я президентом. Он отказывается проводить выборы. А что касается рейтингов, какая может быть популярность, когда у вас равняют с землей города? Единственное, что у него получалось, это играть на Джо Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов. Зеленский должен действовать быстро, иначе он лишится страны".

Учитывая роль Соединенных Штатов в украинском конфликте, от Зеленского Трамп ожидал самой искренней готовности служить и исполнять. Похоже, однако, осанна в западных СМИ вскружила украинцу голову, и он действительно начал считать себя вождем большого европейского освободительного похода на восток. Зеленский явно не представлял себе, что такое американский политический рестлинг, где позволено бить руками, ногами, лежачего ниже пояса, где, в общем, позволено все, и цель оправдывает средства.

Дональд Трамп, президент США:

"Но вот у нас есть ситуация, когда в Украине в помине нет выборов. У них там, видишь ли, чрезвычайное положение. В Украине лидер, не хотелось, конечно, этого говорить, обладает рейтингом поддержки менее 4 %. А как иначе, если в твоей стране гремят взрывы, города приходят в запустение, разрушенные дома всюду. Это выглядит так, словно все там пустили под снос".

Это заявление не означает, что рейтинг действительно 4 %. Трамп просто дал понять: какова популярность Зеленского, будут решать сами американцы. И если они так сочтут, то будет именно 4 % и не одной тысячной больше. И в Киеве выбрали самый опрометчивый и безнадежный вариант ответа.

Владимир Зеленский:

"Когда мы говорим о 4 %, а я слышал эту ерунду, мы понимаем, что исходит эта дезинформация от России. У нас есть тому доказательства. Такие цифры упоминались в ходе переговоров между Америкой и Россией. К сожалению, президент Трамп, при всем нашем к нему уважении, живет в дезинформационном пузыре".

На это Зеленскому сразу ответили, что лучше бы ему воздержаться от хамства. Попеняли украинцу и вице-президент США, и советники Трампа.

Человеку ясно дали понять, что он стал законной целью для всех, и за голову его объявлена награда в виде милости американского президента. С разъяснением вопроса о 4 % возник Маск. Он опубликовал целый ворох твитов. В одном сообщил, что рейтинги Зеленскому рисуют зависимые социологи, да еще за счет агентства USAID. Потом сообщил, что 4 % - это данные американской разведки, которая работает на Украине. Наконец, Маск подытожил. Народ Зеленского не любит, а совсем напротив, презирает.

Собственно поэтому и выборы в Украине не проводятся. В общем, американский официальный нарратив можно считать окончательно сформированным. Ах да, в него напоследок внесен еще один акцент.

Теперь остался один шаг до обвинения Зеленского в злоупотреблении веществами, и, нет сомнений, этот шаг будет сделан.

Дональд Трамп, президент США:

"Скотт Бессент поехал туда, но с ним обошлись крайне грубо. Ему в вызывающей форме сказали нет. Зеленский спал и не стал с ним встречаться. Бессент много часов добирался в Киев на поезде. Опасная была поездка. Министр финансов ехал, чтобы подписать документы, а вернулся ни с чем. Ничего так и не подписано, хотя Европе они обещают вернуть деньги, поскольку все оформлено как кредит, и мы требуем оформления кредита. А всему виной некомпетентная прошлая администрация".

При всей жесткости нападок на Зеленского, фактически американцы за него еще даже не брались. Правда, начали блокироваться поставки американского оружия в Украину. Но есть инструмент эффективнее. Маск несколько раз напомнил Киеву, что именно его Starlink обеспечивает коммуникационную связность украинским войскам. Достаточно отключить спутниковый интернет, и ВСУ превратятся в разрозненные, лишенные единого управления вооруженные отряды. Причем отряды эти, как стало ясно, могут в любой момент лишиться еще и европейской поддержки.

На неделе прошли два саммита, на которых сначала Европа Большая, в лице Франции, Британии, Германии, а потом и Европа малая, в составе прибалтов и чехов установили, что ничем особенным помочь Киеву не в силах. Ну, может, тысяч 30 миротворцев отправят, но только если позволит Трамп. Итог саммитов подытожен обтекаемо.

Софи Примас, пресс-секретарь правительства Франции:

"Украинцы решают, когда и на каких условиях вести переговоры. Только они могут согласиться на прекращение боевых действий. Мы их будем поддерживать, пока они не примут такое решение".

Интересна логика этого высказывания. То есть Европа следует воле украинцев, а указанную волю выражает Владимир Зеленский. Однако украинцы должны были изъявить волю на президентских выборах, но Зеленский указанные выборы так и не назначил. Иначе говоря, европейская позиция в любой миг может трансформироваться в такое. Зеленский выражает волю Зеленского, а война ведется во исполнение его желания, поскольку чего там хотят украинцы, есть тайна тайн. Согласитесь, Европе достаточно признать рейтинг в 4 %, и тогда в Киеве придется искать нового владельца гетманским клейнодом. По всем приметам, охота на пересмешника из КВН идет всерьез. И есть подозрение, что уйти Зеленскому придется уже в ближайшие недели.