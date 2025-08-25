Трампа в шутку называют "президентом Европы"

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11418a9d-5f87-4d9f-b960-f660fe9db05a/conversions/1d1e755e-690a-42f2-af9b-bc941fe72e86-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что его в шутку называют "президентом Европы", пишет ТАСС.

Американский лидер при подписании некоторых указов в Белом доме выступил с утверждением, что США "сейчас являются самой уважаемой страной в мире". Говоря о представителях стран ЕС из числа союзников США по НАТО, он добавил: "Они так уважают вашего президента, что шутливо называют меня президентом Европы".

"Они называют меня президентом Европы, это большая честь. Мне нравится Европа, мне нравятся эти люди. Это хорошие люди, замечательные руководители", - добавил Трамп.

Президент США напомнил, что он настойчиво добивался от европейских союзников наращивания расходов на оборону. Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5 % ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге.