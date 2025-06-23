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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
По данным биржи на 09:25, цена Brent снижалась на 3,89 % - до 67,9 долларов за баррель.
К 09:40 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне 67,71 долларов за баррель (- 4,16 %), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года снизился на 3,08 % - до 64,81 долларов за баррель.
Также сообщается, что цена газа в Европе в ходе торгов во вторник упала более чем на 10 % на фоне информации о прекращении огня со стороны Ирана и Израиля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 429 доллара за 1 тыс. куб.м, или 35,71 евро за МВт-ч.