ЦИК БиГ назначил дату досрочных выборов президента Республики Сербской

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины назначила проведение досрочных выборов президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) на 23 ноября 2025 года, пишет ТАСС.

Такое решение ЦИК Боснии и Герцеговины принял на заседании 28 августа.

"Голосование состоится в воскресенье, 23 ноября текущего года", - говорится в заявлении ЦИК.

Ранее ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитет. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении Додика в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью. Позже суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство защиты Додика о замене назначенного ему тюремного срока штрафом. Сам же Додик заявил, что не намерен покидать свой пост и планирует провести референдум о доверии политическому курсу руководства Республики Сербской в сентябре.

