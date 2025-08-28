ЦИК БиГ назначил дату досрочных выборов президента Республики Сербской

Ранее ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитет. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении Додика в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью. Позже суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство защиты Додика о замене назначенного ему тюремного срока штрафом. Сам же Додик заявил, что не намерен покидать свой пост и планирует провести референдум о доверии политическому курсу руководства Республики Сербской в сентябре.