В Молдове подходит к концу день тишины. До старта парламентских выборов осталось меньше 10 часов.

По опросам лидируют оппозиционные партии. Поэтому режим Санду ведет войну против них. Центризбирком отстранил от участия в выборном процессе треть партий и движений страны. Против основных оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела, многие из них арестованы.

Лидер Соцпартии, экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что и вовсе не был включен в электронный список голосующих на территории страны. Также Центризбирком отказал в аккредитации 30 международным организациям и 120 наблюдателям из 50 стран мира. Выбор проживающих в Приднестровье ограничили. Из региона власти перенесли пункты для голосования вглубь страны. При этом мост через Днестр частично закрыли. Заблокирован пешеходный переход, а также полосы движения в сторону Приднестровья.