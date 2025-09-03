Пекинская площадь Тяньаньмэнь 3 сентября во время военного парада собрала десятки тысяч солдат, танки, гиперзвуковые ракеты, беспилотники. На трибунах были глава Китая Си Цзиньпин, России Владимир Путин, Беларуси - Александр Лукашенко, КНДР - Ким Чен Ын и еще два десятка лидеров, представляющие половину населения планеты. Самое главное, этот парад не только дань 80-летия победы над Японией, это демонстрация новой реальности, где Китай, Беларусь, Россия, и другие наши союзники выстраивают новый мир - по правилам справедливости и взаимоуважения.

Парад - это не только символизм, это вполне реальное железо. Китай показал такие военные игрушки, что у Пентагона, небось, икота началась: гиперзвуковые ракеты, беспилотники всех мастей, межконтинентальная DF-5C. Это не просто техника, это послание: "Мы готовы, а вы?"

NYT назвала это "амбициозной демонстрацией силы", а WSJ - "роскошным зрелищем". Но главное - дисциплина. Видели кадры американского летнего парада? Вразвалочку такие. Или французского, где лошади падали? Китайские солдаты маршируют так, что кажется, будто их из 3D-принтеры напечатали. Настолько это синхронно.

Президент США Дональд Трамп, как всегда, не подвел. Написал реакцию: "Привет Си, Путину и Киму, пока вы там заговор против США плетете!" Какой заговор? Это скорее неизбежная реальность, где Штаты уже не центр вселенной. Трамп грозит санкциями, но его пошлины - это как стрельба из рогатки по авианосцу. Китай, который контролирует редкоземельные металлы и производит все: от носков до спутников - просто улыбается.

Состоявшийся саммит ШОС - это манифест новой архитектуры мира, где никто не читает лекции про правильные и неправильные страны. Суверенитет, сила, национальные интересы - вот валюта ШОС. И главное, в этом клубе не надо кланяться Вашингтону.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"И я бы сказал, что само мероприятие подчеркивает: сила таких объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, заключается не только в одной стране. Она заключается в том, что страны, в том числе лидирующие экономики мира, объединяются и готовы противостоять противоправным действиям и экономическим финансовым угрозам со стороны западного мира. Размер экономик, которые представлены на нынешних мероприятиях, говорит уже сам за себя. Это экономики, которые сильно превышают западные по ВВП".

Западные СМИ, от NYT до The Guardian, аж зубами скрипят: "Ось потрясений", "Угроза мировому порядку" - ну, конечно, их порядок трещит по швам, вот и паника. А Пекин тем временем раздает гранты на 280 млн долларов и обещает 100 "небольших, но прекрасных" проектов для стран ШОС. Пока Европа считает копейки, Китай строит новый мир. И заметьте, ни одного западного лидера на параде, "чтоб не стоять рядом с Путиным". Но давайте честно: это не бойкот, это трусость.

Süddeutsche Zeitung прямо пишет: Запад потерял стратегическую ориентацию. Пока Макрон, фон дер Ляйен и прочие пытаются уговорить Трампа не бросать их в одиночестве, Китай собирает 25 лидеров и говорит: "Ребята, мир меняется, и без Запада он будет лучше". Ирония в том, что Трамп своими пошлинами подталкивает Индию, Вьетнам и других к Пекину. "Чуань Цзяньго" - так китайцы зовут Трампа - "человек, который делает Китай сильным". И ведь не поспоришь.

Состоявшийся парад - это еще про историю. Китай помнит свои десятки миллионов погибших во Второй мировой войне. Мы - Беларусь и Россия - помним свои потери в той войне. И это ответ на западный нарратив, где Китай как бы и не воевал, а СССР и вовсе был чуть ли не агрессором. Сейчас Запад пожинает плоды своей близорукости. 80 тыс. голубей мира в конце парада - красивый жест, но с подтекстом: мир будет, и на наших условиях.