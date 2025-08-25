У кого и откуда возьмут средства для наращивания военных расходов НАТО

Бюджет НАТО на 2025 год как организации едва ли можно назвать огромным. Он составляет 4,6 млрд евро. И эти деньги идут на содержание инфраструктуры, зарплаты и обслуживание военного управления.

Недавно в ЕС появился вопрос: откуда взять деньги на резкое повышение трат на оборону?

Скриншот экрана сайта Аргументы и факты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89339bf2-7c2c-45f0-a7cb-a40cf43099b2/conversions/e8bc672d-a7fa-4118-9310-e52a9911a15d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89339bf2-7c2c-45f0-a7cb-a40cf43099b2/conversions/e8bc672d-a7fa-4118-9310-e52a9911a15d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89339bf2-7c2c-45f0-a7cb-a40cf43099b2/conversions/e8bc672d-a7fa-4118-9310-e52a9911a15d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89339bf2-7c2c-45f0-a7cb-a40cf43099b2/conversions/e8bc672d-a7fa-4118-9310-e52a9911a15d-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта Аргументы и факты

Во многом военные расходы будут увеличивать за счет наращивания госдолга. Пусть будущее поколения расплачиваются. Об этом пишет Financial Times.

Скриншот экрана сайта ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d298d7-1c9a-4eff-87e7-defed06c3a0d/conversions/c1dad908-409d-4ce6-9953-8a717005ae6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d298d7-1c9a-4eff-87e7-defed06c3a0d/conversions/c1dad908-409d-4ce6-9953-8a717005ae6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d298d7-1c9a-4eff-87e7-defed06c3a0d/conversions/c1dad908-409d-4ce6-9953-8a717005ae6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d298d7-1c9a-4eff-87e7-defed06c3a0d/conversions/c1dad908-409d-4ce6-9953-8a717005ae6e-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта ТАСС

К слову, увеличение военных ассигнований наблюдается в Старом свете уже 10-й год подряд, причем по сравнению с 2021 годом рост составил более 30 %.

Скриншот экрана сайта Baltnews news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab84fef-514a-48bd-9bdb-b17a1d57a78f/conversions/e3cf31f5-20e5-402d-bd43-25d0c18614bb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab84fef-514a-48bd-9bdb-b17a1d57a78f/conversions/e3cf31f5-20e5-402d-bd43-25d0c18614bb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab84fef-514a-48bd-9bdb-b17a1d57a78f/conversions/e3cf31f5-20e5-402d-bd43-25d0c18614bb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aab84fef-514a-48bd-9bdb-b17a1d57a78f/conversions/e3cf31f5-20e5-402d-bd43-25d0c18614bb-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта Baltnews

Например, в той же Литве планы правительства увеличить расходы на "военку" вызвали раскол в обществе. Более 40 % литовцев выступили против подобной меры и опасаются сокращения социальных программ и роста налогов.

Скриншот экрана сайта Baltnews news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5895d21-f122-43db-bd16-d70325ac77c9/conversions/873a18ad-470a-4f28-8f4b-e28123db4bf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5895d21-f122-43db-bd16-d70325ac77c9/conversions/873a18ad-470a-4f28-8f4b-e28123db4bf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5895d21-f122-43db-bd16-d70325ac77c9/conversions/873a18ad-470a-4f28-8f4b-e28123db4bf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5895d21-f122-43db-bd16-d70325ac77c9/conversions/873a18ad-470a-4f28-8f4b-e28123db4bf4-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта Baltnews

И не зря опасаются, ведь уже очевидно, что именно социальные программы первыми пойдут под нож.

Скриншот цитаты военного эксперта Андрея Кошкина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d3cf5e4-2d3c-4c2d-90e8-9ce308c69db7/conversions/195584be-2826-41ec-b0d6-995c0ee62085-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d3cf5e4-2d3c-4c2d-90e8-9ce308c69db7/conversions/195584be-2826-41ec-b0d6-995c0ee62085-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d3cf5e4-2d3c-4c2d-90e8-9ce308c69db7/conversions/195584be-2826-41ec-b0d6-995c0ee62085-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d3cf5e4-2d3c-4c2d-90e8-9ce308c69db7/conversions/195584be-2826-41ec-b0d6-995c0ee62085-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот цитаты военного эксперта Андрея Кошкина

Научил ли европейцев чему-то "чинопад" в 2024 году, когда вереница отставок захлестнула европейские страны? Вопрос риторический. Но и у новых управленцев сегодня рейтинги падают ниже плинтуса. Главная причина - ухудшение уровня жизни. Наверняка, если огромные суммы, которые требует президент США Дональд Трамп, будут все же направлены в оборонку, европейцам придется еще туже затянуть пояса.

Скриншот экрана сайта Аргументы и факты news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a477be-483d-48eb-848a-6ad0714e4139/conversions/b9b33891-74c0-4181-b9bd-269ea8c27419-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a477be-483d-48eb-848a-6ad0714e4139/conversions/b9b33891-74c0-4181-b9bd-269ea8c27419-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a477be-483d-48eb-848a-6ad0714e4139/conversions/b9b33891-74c0-4181-b9bd-269ea8c27419-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85a477be-483d-48eb-848a-6ad0714e4139/conversions/b9b33891-74c0-4181-b9bd-269ea8c27419-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта Аргументы и факты

Увеличение военных расходов потребует от стран Европы сократить программы социальной поддержки населения, что может привести к массовым протестам, отмечает Financial Times.

Скриншот экрана сайта БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79786ba4-6820-493b-bba9-f41edb0550eb/conversions/b52acaaf-ae83-4506-81a2-4d56ed47e66c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79786ba4-6820-493b-bba9-f41edb0550eb/conversions/b52acaaf-ae83-4506-81a2-4d56ed47e66c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79786ba4-6820-493b-bba9-f41edb0550eb/conversions/b52acaaf-ae83-4506-81a2-4d56ed47e66c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79786ba4-6820-493b-bba9-f41edb0550eb/conversions/b52acaaf-ae83-4506-81a2-4d56ed47e66c-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот экрана сайта БЕЛТА

Первые шаги, к слову, уже просматриваются. Не знаешь, где найти деньги - введи новый налог. Брюссель намерен потребовать от стран-членов ввести новый налог, который будут платить компании, оборот которых превышает 50 млн евро, причем облагаться будут все юрлица, независимо от того, находится их главный офис в Евросоюзе или за его пределами. Деньги будут тратиться на военные нужды и помощь Киеву. В ситуации, когда бизнес стремительно и массово бежит из Старого света, новый налог точно не сделает ЕС привлекательным для иностранных инвесторов и, собственно, европейского капитала.