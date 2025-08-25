3.69 BYN
У кого и откуда возьмут средства для наращивания военных расходов НАТО
Бюджет НАТО на 2025 год как организации едва ли можно назвать огромным. Он составляет 4,6 млрд евро. И эти деньги идут на содержание инфраструктуры, зарплаты и обслуживание военного управления.
Недавно в ЕС появился вопрос: откуда взять деньги на резкое повышение трат на оборону?
Во многом военные расходы будут увеличивать за счет наращивания госдолга. Пусть будущее поколения расплачиваются. Об этом пишет Financial Times.
К слову, увеличение военных ассигнований наблюдается в Старом свете уже 10-й год подряд, причем по сравнению с 2021 годом рост составил более 30 %.
Например, в той же Литве планы правительства увеличить расходы на "военку" вызвали раскол в обществе. Более 40 % литовцев выступили против подобной меры и опасаются сокращения социальных программ и роста налогов.
И не зря опасаются, ведь уже очевидно, что именно социальные программы первыми пойдут под нож.
Научил ли европейцев чему-то "чинопад" в 2024 году, когда вереница отставок захлестнула европейские страны? Вопрос риторический. Но и у новых управленцев сегодня рейтинги падают ниже плинтуса. Главная причина - ухудшение уровня жизни. Наверняка, если огромные суммы, которые требует президент США Дональд Трамп, будут все же направлены в оборонку, европейцам придется еще туже затянуть пояса.
Увеличение военных расходов потребует от стран Европы сократить программы социальной поддержки населения, что может привести к массовым протестам, отмечает Financial Times.
Первые шаги, к слову, уже просматриваются. Не знаешь, где найти деньги - введи новый налог. Брюссель намерен потребовать от стран-членов ввести новый налог, который будут платить компании, оборот которых превышает 50 млн евро, причем облагаться будут все юрлица, независимо от того, находится их главный офис в Евросоюзе или за его пределами. Деньги будут тратиться на военные нужды и помощь Киеву. В ситуации, когда бизнес стремительно и массово бежит из Старого света, новый налог точно не сделает ЕС привлекательным для иностранных инвесторов и, собственно, европейского капитала.
Что говорят противники безудержной милитаризации. Зачем в Европе наращивают военные бюджеты. У кого заберут день на милитаризацию. Об этом и не только - в "Понятной политике".