У Путина есть 50 дней, или На что рассчитывает Трамп, выдвигая ультиматум России

Президент США Дональд Трамп за трибуной около микрофона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe18b3cb-8f47-473d-93c5-fe8d68fd7cf5/conversions/ec4355b4-2694-4e88-8fde-a3ba7c56eca1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe18b3cb-8f47-473d-93c5-fe8d68fd7cf5/conversions/ec4355b4-2694-4e88-8fde-a3ba7c56eca1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe18b3cb-8f47-473d-93c5-fe8d68fd7cf5/conversions/ec4355b4-2694-4e88-8fde-a3ba7c56eca1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe18b3cb-8f47-473d-93c5-fe8d68fd7cf5/conversions/ec4355b4-2694-4e88-8fde-a3ba7c56eca1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда-то Дональд Трамп обещал, что закончит войну в Украине за 24 часа. Но теперь он выкатил новую цифру: "Даю Путину 50 дней". И это ультиматум России, мол, "заключите мир с Киевом, а не то…". А не то он введет вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа. Индия, Китай, Турция, Бразилия - все, кто торгует с Россией, должны получить по зубам. Вырисовывается именно такая логика. Идея проста, как мычание, - задушить Москву экономически, надавив на ее партнеров в надежде на, что они взвоют и заставят Путина капитулировать.

Кремль же отреагировал так, будто Трамп объявил не ультиматум, а погоду на завтра. Российский лидер Владимир Путин продолжает использовать стратегию железного терпения и зевать на ультиматумы, хотя буквально недавно был принят уже 18-й пакет антироссийских санкций.

Вообще США не только в кулуарах, но и устами Госсекретаря США Марко Рубио в прямом эфире признавали, что они начали эту прокси-войну, а Украина является их инструментом, но Трамп, говоря, что это война Байдена, став на его место, все равно не может ее закончить. Сверхдержава вдруг обнаружила, что этот рычаг в ее руках сломался. Да, уже вышел 18-й пакет, а на подходе 19-й. И что? Экономика России не рухнула, ее армия воюет, а народ в массе своей адаптировался к таким условиям. В общем. Можно констатировать, что страна консолидируется. Запад, похоже, понял, что на поле боя у Украины нет шансов, сама Европа бурлит от цен на газ, а американские налогоплательщики начинают чесать затылки: зачем уходят их миллиарды в эту бездонную украинскую яму?

И вот теперь в США заявили: "50 дней или санкции!" Трамп выдвинул ультиматум, которого никто не испугался. Так, может, это срок не Путину, а ему самому, чтобы понять, как же слезть с этой карусели? Ведь конфликт не заканчивается по щелчку пальцев, даже президентских. Трамп увяз в своей же риторике, обещаниях, в логике противостояния, которое не приносит дивидендов, а только проблемы.

"Я разочарован в Путине", - ноет Трамп. А кто виноват-то в этом, кто вскормил нацистский режим в Киеве, кто толкал его на войну? Эти вопросы в ответах не нуждаются.

А что же Украина? Ей эти "50 дней Трампа" как мертвому припарка, потому что главная проблема Киева кроется не в отсутствии оружия, а в отсутствии людей, а это тот самый ресурс, который Запад дать не может. В Украине дезертирство и уклонение стали массовыми. Перебежчики, выбравшие Беларусь, прошли через заминированные леса, а некогда популярные нелегальные переходы в Молдову и Польшу полностью оказались отрезаны. Армия тает быстрее, чем успевают привезти обещанные Западом "Пэтриоты". Поэтому возникает вновь закономерный вопрос: есть ли у Украины эти 50 дней? Зеленский вдруг засуетился и запросил срочно третий раунд переговоров в Стамбуле.

Что будет 3 сентября (день окончания ультиматума Трампа, выдвинутого Путину)? Возможно, будут бить по БРИКС и партнерам России, хотя это последняя карта, при этом карта самоубийцы. Решат наказать Индию или Турцию или рискнуть тем, что Китай еще больше сблизится с Москвой, обрушить и без того шаткие мировые рынки, захотят поднять цены на нефть до небес и получить бунт своих же избирателей и противников? Санкции могут ввести, но они же снова сработают не так, как хочется Вашингтону. А вообще, Зеленскому либо пора исчезнуть, либо вспоминать русский язык для проведения переговоров, а Трампу нужно осознать, что сломать Россию можно только войной, а на войну с ядерной державой у Запада кишок нет. Навязать свою волю России - это задача не на 50 дней и не на 50 лет, а задача на всю жизнь. Но пока что счет идет не в пользу Штатов.

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