Учения НАТО приведут к дефициту питьевой воды в шведском городе Буден
Автор:Редакция news.by
Шведский город Буден стал полигоном для неожиданного эксперимента - выживет ли обычная канализация под натиском учений НАТО. Ответ местных властей - нет.
Пока альянс готовится к масштабным маневрам, городские власти в панике ищут, куда деть последствия пребывания 25 тыс. военных в небольшом городе с соразмерным количеством населения.
Нынешних мощностей водоснабжения не хватает ни для производства питьевой воды, ни для очистки сточных вод. Пока выход один - срочное введение резервных мощностей.