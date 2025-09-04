Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Учения НАТО приведут к дефициту питьевой воды в шведском городе Буден

Шведский город Буден стал полигоном для неожиданного эксперимента - выживет ли обычная канализация под натиском учений НАТО. Ответ местных властей - нет.

Пока альянс готовится к масштабным маневрам, городские власти в панике ищут, куда деть последствия пребывания 25 тыс. военных в небольшом городе с соразмерным количеством населения.

Нынешних мощностей водоснабжения не хватает ни для производства питьевой воды, ни для очистки сточных вод. Пока выход один - срочное введение резервных мощностей.

НАТОвоенные ученияШвеция