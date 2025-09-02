3.69 BYN
Уитакер: ЕС не готов разместить свои войска в Украине
Автор:Редакция news.by
Показательная бравада Брюсселя в вопросах гарантий безопасности для Украины не более чем блеф. Как заявил Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО, европейцы не обладают политической волей, чтобы обеспечить скорое прекращение боевых действий в украинском конфликте.
Более того, европейские члены альянса не хотят размещения своих войск на территории Украины. Уитакер также отметил непоследовательность и нерешительность союзников США в укреплении альянса.
С одной стороны, страны Европы согласились поднять свои траты на оборонные нужды, но с другой они продолжают ориентироваться на США и ожидать решительных шагов только от них.