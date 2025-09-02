Показательная бравада Брюсселя в вопросах гарантий безопасности для Украины не более чем блеф. Как заявил Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО, европейцы не обладают политической волей, чтобы обеспечить скорое прекращение боевых действий в украинском конфликте.

Более того, европейские члены альянса не хотят размещения своих войск на территории Украины. Уитакер также отметил непоследовательность и нерешительность союзников США в укреплении альянса.