Уиткофф сообщил, что на встрече с Зеленским разберут вопрос территорий
Автор:Редакция news.by
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что 18 августа с Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте, об этом пишет РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 18 августа впервые примет Зеленского в Белом доме после произошедшей между ними в феврале перепалки.
"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу - ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", - заявил Уиткофф телеканалу CNN.