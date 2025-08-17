Уиткофф сообщил, что на встрече с Зеленским разберут вопрос территорий

"Земля, фундаментальный вопрос, это своего рода обмен территориями, который, очевидно, в конечном счете находится под контролем украинцев, и который не мог быть обсужден на этой встрече (с РФ в пятницу - ред.). Мы намерены обсудить его в понедельник, надеемся, что внесем ясность в этот вопрос, и надеемся, что это очень, очень скоро приведёт к мирному соглашению", - заявил Уиткофф телеканалу CNN.