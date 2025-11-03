Украина получила от Германии зенитные комплексы Patriot

Украина получила от Берлина столь желанный ЗРК Patriot, об этом заявил главарь киевского режима. При этом Зеленский не уточнил, какое именно количество установок было предоставлено.

Однако ранее сообщалось, что Германия до конца 2025 года передаст Украине две пусковые установки. При этом Берлин согласился отдать Киеву свои комплексы Patriot, лишь получив заверения от США, что Германия будет первой на очереди для отправки новых систем.

А вот с ракетами Tomahawk, судя по всему, не сложилось. В интервью телеканалу CBS News Дональд Трамп на прямой вопрос о планируемых поставках дал отрицательный ответ.