Диктатор Дуда, потеряв власть в Польше, все же решил рассказать правду. Украина с первого дня войны пыталась втянуть в нее Польшу и другие страны НАТО. Именно для этого и был устроен инцидент с ракетой осенью 2022 года, которая упала на польскую территорию. (Помните, трактор, телега, 2 человека погибли.) Зеленский тогда требовал от Дуды немедленно заявить, что ракета российская, чтобы втянуть Варшаву в войну.

Анджей Дуда, бывший глава польского режима:

"Очевидно, это в их интересах. И для них было бы лучше всего, если бы они смогли втянуть в войну страны НАТО. Это происходит с самого первого дня. Мечта лидеров страны в положении Украины - чтобы НАТО встало с ними плечом к плечу, чтобы армия сразу получила поддержку НАТО: танки, солдаты с техникой, воюющие вместе с ними против России. Каждый бы об этом мечтал, мы бы тоже, будь на их месте. Только мы, Польша, страна НАТО, не могли на это согласиться".

А тем временем перипетии между Польшей и Украиной разворачиваются в совсем ином ключе. Внезапно у границы с Польшей нашли мертвым украинского пограничника из Волынского отряда, рядом его оружие. Все выглядит так, будто украинец пытался попасть в Польшу и получил пулю.

Труд в Польше не в почете?

Но те, кто очень сильно стремится в Польшу, совершают ошибку. Там рекордная безработица, особенно среди молодежи. За год цифра выросла почти на 28 %. Основные причины - замедление экономического роста у торговых партнеров Варшавы и воздействие автоматизации и цифровизации.