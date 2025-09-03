Курьер службы доставки привез в милицию деньги обманутой пенсионерки

Милиция Минска рассказала, как курьер службы доставки привез им деньги обманутой пенсионерки. А это между прочим 20 тыс. рублей. Парень вовремя опомнился, да и пожилая женщина, у которой он забирал передачу, показалась ему подозрительной - очень взволнованной. Здесь у молодого человека и возникла мысль, что пенсионерка - жертва мошенников.

"Курьер заподозрил, что женщина стала жертвой мошенников, и спросил о содержимом свертка. В ответ пенсионерка заверила, что в посылке не деньги, а вещи для родственницы. Женщина настойчиво требовала забрать сверток и передать его адресату. Поведение и дальнейшие объяснения пенсионерки показались курьеру подозрительными, он принял решение отвезти посылку в милицию. Как оказалось, вместе с вещами в пакете находились 20 тыс. рублей якобы на освобождение родственницы от ответственности. Наличные изъяты и будут возвращены обманутой пенсионерке", - рассказала старший инспектор ОИОС ГУВД Минска Мария Квашевич.