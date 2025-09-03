Пограничники выявили более 100 проблемных документов за 3 летних месяца

Испорченные документы остаются самой распространенной проблемой у тех, кто пересекает границу. И здесь Погранкомитет привел несколько примеров: с 1 июня наиболее частым нарушением стало предъявление просроченных паспортов, включая случаи, когда документ не был обновлен после смены фамилии - 65 фактов. 43 человека предоставили паспорта, где фотография испорчена, а печать размыта, 6 фактов, где в документе были вырваны или порваны страницы, 14 человек приехали в пункт пропуска вовсе без паспортов или документов, позволяющих пересекать границу. И если здесь можно списать на забывчивость или невнимательность, то встречались и те, кто использовал поддельный паспорт.