Сыновья 88-летней женщины похитили ее пенсию, пока та была в больнице
Автор:Редакция news.by
Рядовую кражу с необычным финалом пришлось расследовать могилевским сыщикам. В милицию обратилась 88-летняя пенсионерка. Пока она проходила лечение в больнице, кто-то похитил ее пенсию. Оказалось, что пока женщина боролась со смертью, ее сыновья 53-х и 62-х лет решили поживиться заначкой престарелой матери.
Денис Карпенков, заместитель начальника ОУР Ленинского РУВД Могилева:
"Установлено, что к краже причастны сыновья могилевчанки. Пока женщина проходила лечение в больнице, они нашли пенсию матери и потратили ее на спиртное и продукты питания".
В отношении сыновей, один из которых скоро сам станет пенсионером, следователями возбуждено уголовное дело за кражу.