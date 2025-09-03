Сыновья 88-летней женщины похитили ее пенсию, пока та была в больнице

Рядовую кражу с необычным финалом пришлось расследовать могилевским сыщикам. В милицию обратилась 88-летняя пенсионерка. Пока она проходила лечение в больнице, кто-то похитил ее пенсию. Оказалось, что пока женщина боролась со смертью, ее сыновья 53-х и 62-х лет решили поживиться заначкой престарелой матери.

Денис Карпенков, заместитель начальника ОУР Ленинского РУВД Могилева:

"Установлено, что к краже причастны сыновья могилевчанки. Пока женщина проходила лечение в больнице, они нашли пенсию матери и потратили ее на спиртное и продукты питания".