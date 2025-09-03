3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Директор фирмы собрал заказы на постройку релакс-комплексов, но так ничего и не сделал
Автор:Редакция news.by
Директор фирмы собрал заказы на постройку релакс-комплексов, но так ничего и не сделалnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37dd9ae5-acf3-4f25-88ea-9f4eb4930d25/conversions/8d64d7f4-3634-421a-af13-347d7aa56e27-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37dd9ae5-acf3-4f25-88ea-9f4eb4930d25/conversions/8d64d7f4-3634-421a-af13-347d7aa56e27-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37dd9ae5-acf3-4f25-88ea-9f4eb4930d25/conversions/8d64d7f4-3634-421a-af13-347d7aa56e27-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37dd9ae5-acf3-4f25-88ea-9f4eb4930d25/conversions/8d64d7f4-3634-421a-af13-347d7aa56e27-xl-___webp_1920.webp 1920w
Баню не получили, но запарились по полной программе. Столичные сыщики задержали 39-летнего директора фирмы по изготовлению релакс-комплексов.
Мужчина обещал своим клиентам построить уголок для прекрасного досуга. Однако с прошлого года перестал воплощать слова в реальность. При этом поставить заказы на паузу предприниматель не решился. Он продолжил подбрасывать дрова в топку рекламной компании и завлекал все новых и новых клиентов. А таких насчиталось 38 человек, которые перевели бизнесмену предоплату.