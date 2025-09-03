Директор фирмы собрал заказы на постройку релакс-комплексов, но так ничего и не сделал

Мужчина обещал своим клиентам построить уголок для прекрасного досуга. Однако с прошлого года перестал воплощать слова в реальность. При этом поставить заказы на паузу предприниматель не решился. Он продолжил подбрасывать дрова в топку рекламной компании и завлекал все новых и новых клиентов. А таких насчиталось 38 человек, которые перевели бизнесмену предоплату.