Директор фирмы собрал заказы на постройку релакс-комплексов, но так ничего и не сделал

Баню не получили, но запарились по полной программе. Столичные сыщики задержали 39-летнего директора фирмы по изготовлению релакс-комплексов.

Мужчина обещал своим клиентам построить уголок для прекрасного досуга. Однако с прошлого года перестал воплощать слова в реальность. При этом поставить заказы на паузу предприниматель не решился. Он продолжил подбрасывать дрова в топку рекламной компании и завлекал все новых и новых клиентов. А таких насчиталось 38 человек, которые перевели бизнесмену предоплату. 

Зона Х