Украина возмутилась решением Польши запретить бандеровскую символику. Киев уведомил Навроцкого о готовности принять ответные меры, если Польский сейм утвердит законопроект о приравнивании пропаганды и символов бандеровцев к нацистским со всеми вытекающими.

На Банковой уже изучают правовые последствия возможного решения и его потенциальное влияние на украинцев, проживающих в Польше. Там также заявили, что утверждение закона может повлечь за собой дипломатические последствия.