Украина возмутилась решением Польши запретить бандеровскую символику
Автор:Редакция news.by
Украина возмутилась решением Польши запретить бандеровскую символику. Киев уведомил Навроцкого о готовности принять ответные меры, если Польский сейм утвердит законопроект о приравнивании пропаганды и символов бандеровцев к нацистским со всеми вытекающими.
На Банковой уже изучают правовые последствия возможного решения и его потенциальное влияние на украинцев, проживающих в Польше. Там также заявили, что утверждение закона может повлечь за собой дипломатические последствия.
Однако, похоже, терпение у Варшавы закончилось: Навроцкий призывает не выдавать гражданство страны сторонникам украинского национализма. Он также наложил вето на закон о предоставлении пособий и бесплатной медстраховки неработающим украинцам.