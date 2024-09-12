Украинские ТЦК ловят потенциальных призывников в ТЦ, кинотеатрах, ресторанах и концертных залах

С новой страстью украинские ТЦК устраивают облавы на потенциальных призывников. По всей стране публикуются видео, где мужчин насильно выводят из торговых центров, кинотеатров, ресторанов, концертных залов и даже рынков. При этом количество сотрудников ТЦК и полиции возросло. Их численность позволяет им перекрыть все входы и выходы в общественные места.

За последними украинцами охотятся в Киеве, Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге, Ужгороде и даже на курорте Буковель. А в Черновцах сегодня военкомы перекрыли все выходы на одном из рынков города, ходили по рядам и требовали документы.